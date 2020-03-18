У Києві перевіряють одну підозру на коронавірус - Кличко

У Києві перевіряють тести одного пацієнта з підозрою на коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація у нас не змінилася за останні часи. Є підозри, одна людина зробила тести у приватній клініці, і зараз ці тести ще раз додатково відправлені в лабораторію. Тільки після 24 годин ми зможемо чітко сказати, чи людина інфікована, чи ні. Багато приватних клінік роблять тести, але ми виключно спираємось на висновки фахівців, ті лабораторії, які сертифіковані. І на сьогодні наша ключова лабораторія має дати чітку відповідь на це питання", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, в Україні зафіксовано 14 випадків Covid-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний).

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

У світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

Фото: АА