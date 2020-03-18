В Україні кількість хворих не змінилася, МОЗ повідомляє про 14 випадків

Кількість випадків Covid-19 в Україні залишається на рівні 14.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

"Станом на вечір 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків Covid-19 (Чернівецька область – 10 (1 летальний), Київська область – 3, Житомирська – 1 (летальний)", - йдеться у повідомленні.

МОЗ наголошує, всі обмежувальні заходи спрямовані на захист безпеки та здоров’я українців.

"Просимо не ставитися до карантину легковажно, не нехтувати встановленими протиепідемічними правилами та засобами індивідуального захисту. Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе", - зазначили у відомстві.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.