МОЗ підтвердило коронавірус у народного депутата

Наразі в Україні зареєстровано 14 випадків Covid-19, один з них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За вчорашній день в Україні зареєстровано 41 підозру на коронавірусну хворобу Сovid-19, проведено ряд досліджень, за результатами цих досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції встановлено додатково 7 позитивних діагнозів, підтверджених діагнозів на коронавірусну інфекцію. Тому маємо 14 випадків коронавірусної інфекції, з них два в Києві, один у Київській області, один у Житомирській області. Всі інші в Чернівецькій області. Один випадок з перерахованих 14 у народного депутата України, йому сьогодні проводять всі необхідні епідеміологічні дослідження, встановлюється коло контактних, за всіма контактними встановлюється медико-санітарне спостереження, прописуються певні алгоритми, як, кому і що потрібно робити”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

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На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.