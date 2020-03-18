Народний депутат Шахов підтвердив, що заразився коронавірусом

"Тільки сьогодні, уявіть, зателефонували і сказали, що, мовляв, підтверджується коронавірус. Одразу хочу зазначити - це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку. Якщо Шахов хворий, і я отримаю документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів, - нема питань, буду доповідати кожен день, що відбувається з моїм організмом", - заявив він.

Депутат повідомив, що три дні тому виявив, що має високу температуру. Шахов повідомив, що вже сьогодні після "чаю з малиною і лимоном" він став почуватися краще.

Депутат також запевнив, що перебуває вдома на карантині і "нікого не підпускає до себе".

Водночас в Апараті ВР Укрінформу повідомили, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.