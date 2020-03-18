У Києві можуть ввести надзвичайну ситуацію - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про можливість введення в місті Києві надзвичайної ситуації.

Про це він сказав 18 березня на брифінгу в Кабміні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми не маємо відповідного рішення. Вважаю, що до цього питання ми повинні будемо повернутися, можливо сьогодні, можливо завтра», - сказав він.

Міністр додав, що «ми будемо чекати від міста Києва термінового рішення для ухвалення рішення на рівні уряду».

Він повідомив, що зараз прийнято рішення про встановлення режиму надзвичайної ситуації у Київській області.

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«Установити режим надзвичайної ситуації у Київській області. Голові Київської обласної державної адміністрації - забезпечити координацію заходів із запобігання поширенню на території України загострення респіраторних захворювань, спричинених Covid-19. Надавати МОЗ щоденну інформацію про запобігання поширенню на території Київської області Covid-19», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 березня у Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Ситуацію в області класифікували як "медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора департаменту охорони здоров’я КОДА.

Раніше режим надзвичайної ситуації запровадили в Житомирській та Чернівецькій областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.