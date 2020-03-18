У Київській області запровадили режим надзвичайної ситуації

На території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Таке рішення прийнято 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА. Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом Covid-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося , в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.