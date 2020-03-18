МОЗ відправило до Ради перевірку через коронавірус у Шахова

Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій у зв’язку з підозрою на наявність коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова (депутатська група «Довіра»).

Про це повідомляє пресслужба апарату парламенту.

«Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я України щодо підозри на наявність коронавірусу в одного із народних депутатів України повідомляємо, що медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування. На даний момент народний депутат знаходиться у самоізоляції. Апарат Верховної Ради України у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом. Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій». – йдеться у повідомленні.

У Раді також повідомляють, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Шаховим, для проведення необхідних тестів.

«Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик», – додають у пресслужбі.

При цьому в Раді зазначають також, що Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18 березня народний депутат Шахов повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре.