МВС закликає депутатів та мерів міст фінансувати доставлення медиків у лікарні

У Міністерстві внутрішніх справ закликали депутатів районних, міських і обласних рад організовуватися і фінансувати разом з мерами міст заходи щодо організації доставлення медиків до лікарень.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я наразі звертаюся до мерів міст, до депутатів районних, міських, обласних рад. Вас в країні понад 300 тисяч і ви теж можете захворіти, і ваші рідні також. Тому, будь ласка, організуйтеся і фінансуйте разом з мерами міст заходи з організації доставки медиків у лікарні. У нас іде процес децентралізації, вам передається більше повноважень і відповідальність. Тому це і ваша відповідальність, кожного з вас", - підкреслив Геращенко.

Він також закликав тих, хто захворів чи підозрюється на коронавірус, зберігати життя своїх близьких і інших людей і залишатися вдома.

"Наразі бути вдома – це теж, по своєму, подвиг", - уточнив заступник міністра.

Нагадаємо: станом на початок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу: в Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.