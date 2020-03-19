Громадяни, які повертаються з ЄС, отримають смс з проханням залишатися вдома – МВС

Усі громадяни, які повертаються в Україну з ЄС, отримають смс-повідомлення від мобільного оператора з проханням залишатися вдома.

Про це у ефірі телеканалу Zik сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра буде масова смс-розсилка всім громадянам, які були на території ЄС, всіма операторами України інформації про те, що «…оскільки ви приїхали (з ЄС – ред.), просимо Вас залишатися вдома. Якщо у Вас є якісь симптоми ГРВІ або можливо, коронавірусу, вам потрібно зв’язатися із сімейними лікарями та отримувати консультацію», - розповів Геращенко.

За його словами, у цих смс-повідомленнях також буде посилання на сайт, розроблений спеціально для громадян, які повернулися з-за кордону, який містить інформацію щодо цієї ситуації.

Заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що в останні дні кожен, хто приїжджає в Україну, має заповнити анкету і вказати в ній свої телефонні контакти.

«Наприклад, сьогодні прилетіло кілька тисяч людей до "Борисполя", всі вони отримали анкети, наскільки я повідомлений; заповнили їх, після того вже пройшли прикордонний контроль, тому в нас є можливість зв’язку з цими людьми», - зазначив він.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін створив спеціальний сайт про коронавірус, щоби надавати суспільству відповіді на найактуальніші запитання.

За офіційною інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 21 випадок коронавірусу.