Поліцейські зафіксували 270 порушень правил щодо карантину — МВС

Поліцейські склали 270 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. Сьогодні до вказаних заходів залучилися близько 15 тисяч поліцейських та 2,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. У результаті поліцейські виявили порушення та склали 270 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше порушень виявлено на Донеччині, де поліцейські склали 58 адмінпротоколів.

Також порушення були виявлені у Києві (31 протокол), Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) та Вінницькій (13) областях.

Окрім того, 10 адмінпротоколів було складено у Львівській області, по 9 – у Рівненській та Кіровоградській областях, 4 – у Миколаївській, по 3 – у Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях, 2 – у Житомирській.

"Ще по одному протоколу склали поліцейські в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та на Одещині", - зазначили у МВС.

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Поліцейські продовжують нести службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, ГРПП, слідчо-оперативних груп тощо, наголошують у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Cоvid-19.