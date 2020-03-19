До забезпечення карантинних заходів залучили Нацгвардію

До забезпечення карантинних заходів в Україні залучили військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, превентивні заходи здійснюються на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району.

Правоохоронці, зокрема, контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину.

Також з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку НГУ несуть службу з охорони та забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра. На території комунального закладу охорони здоров’я наразі перебувають українці, які прибули з європейських країн, де наразі спостерігається епідемія коронавірусу.

"Усі громадяни протягом двох тижнів будуть перебувати під наглядом лікарів у суворій відповідності з всіма санітарно-епідеміологічними нормами", - наголошують у МВС.

Разом з поліцейськими нацгвардійці несуть службу біля Олександрівської лікарні у столиці. Ця лікарня – одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції.

У межах превентивних заходів військовослужбовці НГУ забезпечують правопорядок та здійснюють роз’яснення для громадян у прийомному пункті інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Для однієї зміни залучається 10 нацгвардійців військової частини 3066.

"Залучений особовий склад забезпечений засобами індивідуального медичного захисту. Разом з тим, військовослужбовці, які залучаються до виконання завдань служби, перед початком та після завершення служби проходитимуть медичний огляд. Просимо громадян з розумінням поставитися до карантинних заходів. Це необхідно для того, щоб убезпечити себе та інших від зараження вірусом", - наголошують у МВС.

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Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення понад 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

В Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.