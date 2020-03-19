На Буковині встановили вже дев’ять "коронавірусних" постів

У Чернівецькій області у населених пунктах додатково встановили ще чотири карантинно-епідеміологічні пости, ще раніше було розгорнуто п'ять.

Про це повідомляє У ДСНС України у Чернівецькій області.

«З метою запобігання занесення та поширення інфекційних захворювань на території Чернівецької області додатково встановили ще 4 карантинно-епідеміологічні пости. П’ять було розгорнуто раніше у населених пунктах, які межують з іншими областями. Зокрема, вони є у Заставнівському, Кіцманському, Вижницькому, Хотинському та Сокирянському районах", - йдеться у повідомленні.

Карантинно-епідеміологічні пости у Чернівецькій області / Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Зазначається, що чотири намети рятувальники вчора розгорнули у селах Бочківці Хотинського району, Топорівці Новоселицького району і на в’їзді та виїзді у селі Брусниця на Кіцманщині.

Читайте також: У Чернівцях почали мити вулиці спеціальними дезинфікуючими засобами

На карантинно-епідеміологічних постах організовано цілодобове чергування рятувальників, поліцейських та медиків.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.