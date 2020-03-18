У Чернівцях почали мити вулиці спеціальною хлоркою

У Чернівцях на головних магістралях міста почали миття вулиць і тротуарів з додаванням спеціальних дезінфікуючих засобів.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"Комунальне підприємство МіськШЕП 18 березня на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочинає миття вулиць із застосуванням спеціального деззасобу, який містить хлор. З 14.00 розпочнуть мити проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченка, Січових Стрільців", - йдеться у повідомленні.

У міські раді зазначили, що засіб є нешкідливим для людей та домашніх тварин. Миття вулиць проводитимуть тричі на день.

Власників автомашин просять не паркувати транспортні засоби вздовж доріг, які підлягають обробці деззасобом.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два - летальні. У Чернівецькій області зафіксували 10 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

Фото: Чернівецька міськрада