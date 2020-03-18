Дружині зараженого коронавірусом чернівчанина провели другий тест - результат негативний

Дружина першого хворого на коронавірус чернівчанина отримала вже другий негативний результат на Covid-19, термін її ізоляції завершився.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Отримано другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком. Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився", - поінформували в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні. Після цього її перевезли до військового госпіталю.

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За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

Фото: АА