Проти лікарів відкрили справу через смерть хворої на коронавірус жінки на Буковині

У Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили лист матері померлої жінки, в якому було звинувачення лікарів в професійному недбальстві. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 140 ККУ", - повідомили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два - летальні. У жінки, яка померла 16 березня у Чернівцях, пізніше підтвердився коронавірус.

Чернівецькі ж медики впевнені, що причиною смерті цієї жінки став не Covid-19, а неврологічні хвороби.