У жінки, яка померла в лікарні Чернівців, підтвердили коронавірус

Аналіз жінки, яка померла 16 березня у Чернівецькій обласній лікарні підтвердив у неї коронавірус.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 6 випадків зараження коронавірусом. Такі дані надійшли увечері 17 березня із вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві. У тім числі Covid-19 виявлено у жінки, яка померла 16 березня в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що наразі встановлюють коло контактних осіб інфікованих. Усіх їх відправлять на самоізоляцію, а у випадку появи симптомів – госпіталізують.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два — летальні.

Фото: АА