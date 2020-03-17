У Чернівецькій області розгорнуть ще 5 карантинно-епідеміологічних постів

Управлінню ДСНС у Чернівецькій області доручено розгорнути 5 карантинно-епідеміологічних постів з метою обмежувальних заходів в’їзду та виїзду на територію області.

Про це йшлося під час засідання обласного штабу з упередження коронавірусу, під час якого обговорили актуальну інформацію про ситуацію в області щодо протидії розповсюдженню захворювання, передає пресслужба чернівецької ОДА.

Ще 2 пости розмістять в селі Топорівці Новоселицького та Грозинці Хотинського районів.

"На зазначених постах буде запроваджено цілодобове чергування працівників Національної поліції, управління ДСНС, Головного управління Держспоживслужби, медиків, які, у разі необхідності, здійснюватимуть превентивні заходи, дезінфекцію транспортних засобів, термометрію водіїв та пасажирів", - йдеться у повідомленні.

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"Основним завданням має бути максимальне обмеження контактів людей, щоб мінімізувати ризики розповсюдження небезпечного захворювання", - наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Богдан Ковалюк.

Також зазначається, що на карантинно-епідеміологічних постах вестимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу – розповідатимуть громадянам про заходи, які допоможуть уберегтися від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний – на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.