На Тернопільщині зафіксували підозру на коронавірус

Підозру на коронавірус зафіксовано у Тернопільській області.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Повідомляємо, що за 17 березня станом на 16.30 в області зареєстровано один випадок підозри на коронавірусну інфекцію (Covid-19). Зараз в дослідженні перебувають матеріали від 4 хворих", - йдеться у пості.

Зазначається, що в одному дослідженні отримано позитивний результат на грип типу А.

Дослідження трьох інших триває.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний – на Житомирщині. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.

Фото: АА