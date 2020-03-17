Двох жителів Слов'янська госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Слов'янську на Донеччині двоє жителів, які днями повернулися з-за кордону, госпіталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила Слов’янська міська рада.

«На жаль, ввечері 16 березня ще двоє жителів Слов'янська були госпіталізовані до інфекційного відділення (м. Костянтинівка) з підозрою на коронавірусну інфекцію. Обидва - молоді чоловіки, що днями повернулися з поїздки за кордон», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що остаточний діагноз буде встановлений за результатами лабораторних досліджень.

Аналізи госпіталізованих відправили у Київ, результат очікують сьогодні.

Наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES