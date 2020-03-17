Із середи обмежать в'їзд та виїзд із міста-супутника Хмельницької АЕС Нетішина

Від середи, 18 березня, буде обмежено в'їзд та виїзд з Нетішина - міста-супутника Хмельницької АЕС; там встановлять блокпости, перетин яких здійснюватиметься за тимчасовими перепустками.

Про це з посиланням на генерального директора ВП ХАЕС Андрія Козюру повідомляє пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

"З 18 березня 2020 року буде обмежено в’їзд та виїзд населення у/з м. Нетішин як місто-супутник Хмельницької АЕС. На організованих блокпостах буде забезпечене цілодобове чергування уповноважених осіб. Люди, які зареєстровані, проживають та працюють у Нетішині, зможуть безперешкодно перетинати на автомобілях облаштовані блокпости, розмістивши на склі транспортного засобу тимчасові перепустки. Такі перепустки можна отримати в оперативно-черговій службі у міській раді, на ХАЕС, у 3-му Державному пожежно-рятувальному загоні, а також у працівників поліції", - зазначив Козюра.

Також з метою запобігання поширенню захворювання, викликаного коронавірусом Covid-19, на Хмельницькій АЕС посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим усіх автотранспортних засобів, виробничих та офісних приміщень, харчоблоків і контрольно-пропускних пунктів. Для перевезення оперативного персоналу використовуються окремі автобуси. Максимальну кількість персоналу планується виводити для роботи з дому, залучати до роботи персонал, лише безпосередньо необхідний для технологічних процесів. Усі оперативні наради переведені у режим селекторних, активно впроваджується електронний документообіг.

За словами генерального директора, двері приміщень за маршрутами пересування персоналу, за можливості, залишаються відкритими, щоб запобігти передачі вірусу через дотик. Це здійснюється з урахуванням нормативних вимог і не впливає на протипожежну, фізичну та радіаційну безпеку АЕС. З 18 березня 2020 року скасовуються перевезення персоналу в місто на обідню перерву, щоб зменшити перебування значної кількості людей у транспорті.

Створена оперативна група, яка цілодобово моніторить епідеміологічну обстановку, знаходиться у постійному контакті з міською владою, медико-санітарною частиною, щоденно приймає коригуючі заходи. Загалом, на ХАЕС посилено контроль за станом здоров’я працівників при здійсненні пропускного режиму та при проведенні передзмінних медичних оглядів оперативного персоналу.

Припинено діяльність закладів соціальної сфери: басейну, спорткомплексу, дитячої спортивної школи.

Що ж до роботи електростанції Козюра наголосив, що Хмельницька АЕС працює стабільно. Зокрема, енергоблок №2 працює на потужності 1010 МВт. На енергоблоці №1 на завершальній стадії тривають ремонтні роботи з відновлення турбогенератора. Усі параметри роботи енергоблоків знаходяться у встановлених межах безпечної експлуатації. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.