Медики впевнені, що причиною смерті жінки у Чернівцях був не коронавірус

"Дійсно, ми маємо випадок смерті молодої жінки, яка померла. Причиною смерті якої був безпосередньо судомний синдром на тлі набряку головного мозку і не виключено - крововиливу у головний мозок. Це все сталося через те, що у неї складна патологія нервової системи. Окрім цього, мали місце важкі дисметаболічні порушення на тлі іншої патології ендокринної системи. І третє, це було ураження легень без легеневої недостатності, і паралельно ми зафіксували коронавірус. Тому вона поступила до нас", - сказала лікарка.

Чоловік цієї жінки нещодавно повернувся з Італії, а в неї піднялась температура до 37 градусів, тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус.

"Таким чином, коронавірус є супутньою патологією і він не є причиною смерті. Тому що такі пацієнти помирають від складної легеневої недостатності. А тут мала місце зовсім інша патологія", - додала Снігуряк.

Читайте також: За добу на Буковині госпіталізували чотирьох пацієнтів з підозрою на коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два - летальні.