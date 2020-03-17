За добу на Буковині госпіталізували чотирьох пацієнтів з підозрою на коронавірус

За останню добу у Чернівецькій області госпіталізували чотирьох нових пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Станом на 11:00 17 березня у Чернівецькій області 20 отримали лабораторне обстеження на Covid-19. З них 4 пацієнти лабороторно підтверджені, 7 пацієнтів отримали двічі негативний результат, а 9 пацієнтів отримали один негативний результат", - сказали у пресслужбі.

За даними ОДА, за останню добу госпіталізували 4 нових пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 14 березня у Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію.