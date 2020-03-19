За звільнення під час карантину керівників чекає штраф до 51 тисячі

Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи, а також позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до 2 років.

Про це заявив заступник голови Нацполіціі - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе, інформує пресслужба МВС.

За його словами, у разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 Кримінального кодексу України (Грубе порушення законодавства про працю).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 51 000 гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років , або покарати виправними роботами на строк до двох років", - сказав Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції також нагадав, що коли людину беруть на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови.

"Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації", - уточнив Цуцкірідзе.

Заступник голови Національної поліції України сказав, що правоохоронці будуть оперативно реагувати на порушення трудового законодавства і притягати порушників до кримінальної відповідальності.