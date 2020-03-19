За звільнення під час карантину керівників чекає штраф до 51 тисячі

За звільнення під час карантину керівників чекає штраф до 51 тисячі

Укрінформ
Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи, а також позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до 2 років.

Про це заявив заступник голови Нацполіціі - начальник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе, інформує пресслужба МВС.

За його словами, у разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 Кримінального кодексу України (Грубе порушення законодавства про працю).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 51 000 гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років , або покарати виправними роботами на строк до двох років", - сказав Цуцкірідзе.

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Заступник голови Нацполіції також нагадав, що коли людину беруть на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови.

"Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації", - уточнив Цуцкірідзе.

Заступник голови Національної поліції України сказав, що правоохоронці будуть оперативно реагувати на порушення трудового законодавства і притягати порушників до кримінальної відповідальності.

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