Треба залишатись людьми: Зеленський прокоментував звільнення під час карантину

Президент Володимир Зеленський називає незаконним звільнення працівників під час карантину, запровадженого через коронавірус.

На цьому він наголосив у зверненні ввечері 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтесь і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск – повідомляйте в поліцію”, - заявив Президент.

За його словами, керівників державних і комунальних підприємств попередили про відповідальність за тиск на працівників. “Якщо ситуація продовжиться – вони понесуть покарання”, - сказав Зеленський.

Він закликав керівників приватних компаній не тільки не порушувати закон, але і перш за все - “залишатись людьми”.

“Короновірус пройде. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться”, - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.