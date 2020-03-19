Ляшко назвав умови, за яких в Україні продовжать карантин

Карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання (захворюваності, - ред.), карантин буде 100% продовжено", - сказав Ляшко.

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В Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська – 2 випадки, Житомирська - 1; також один випадок підтверджено у м. Київ.