В Україні підтвердили 21 випадок зараження коронавірусом

В Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська – 2 випадки, Житомирська - 1; також один випадок підтверджено у м. Київ.

Пізніше МОЗ повідомило про третю смерть в Україні від коронавирусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 700 зразкі.

Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але в ЦГЗ просять пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Фото: АА