Близько 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус розійшлися по Україні - Ляшко

Зробити швидкі тести можна не тільки в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я, а й в приватних, також тестування методом ПЛР зможуть проводити приватні лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ескпрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна зробити не тільки в державних, а і в приватних закладах. Закуповуються експрес-тести в більшості випадків у дистирб’юторів, які є на території України, і біля 40 тисяч експрес- тестів розійшлися по території України", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в суботу-неділю Україна має отримати додаткову партію тестів.

Також Ляшко поінформував, що налагоджується співпраця з приватними лабораторіями, з тим щоб доволити їм проводити тествання на Covid-19 i шляхом полімеразно-ланцюгової реакції. Це, за його словами, робиться з метою збільшити доступність тестування та розвантажити вірусологічні лабораторії.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки. Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок у Житомирській області. Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.