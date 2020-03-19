МОЗ закликає відмовитися від розважальних і релігійних заходів

Міністерство охорони здоров'я закликає відмовитися як від розважальних, так і від релігійних заходів задля запобігання поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ вкотре закликає всіх утримуватися на період карантину від мобільності і залишатися в самоізоляції у своїх житлових приміщеннях, оскільки це одна із гарантій усунення ризику можливого інфікування. Ми негативно ставимося до всіх заходів, які проводяться зараз на території України, особливо в закритих приміщеннях і в транспорті. Тому ми будемо критично і наполегливо дотримуватися своєї позиції, що на період карантину ніяких масових заходів, пов'язаних як з розважальними, так і з релігійними, або іншими обрядами не повинно бути", - сказав Ляшко.

Він додав, що була проведена селекторна нарада разом з Міністерством внутрішніх справ, і було домовлено як відомства будуть співпрацювати разом при виявленні контактних із зараженими коронавірусом осіб, порушенні самоізоляції.

"Будь-яку хворобу легше профілактувати, ніж лікувати, тому ці заходи були не просто так прописані", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки. Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок у Житомирській області.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.