Ємець закликає транспортників розробити схему розвезення лікарів

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвезення лікарів під час карантину.

Про це у Facebook повідомляє Мінінстерство охорони здоров'я.

"Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим... Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя", - заявив Ємець.

Він також висловив захоплення згуртованістю українців, які об’єднуються і допомагають одне одному. Зокрема, у соціальних мережах та месенджерах уже створені групи, де пропонують допомогти медикам дістатися до місця роботи.

Водночас міністр закликав громадян не нехтувати рекомендаціями лікарів та не виходити з дому без зайвої потреби.

"Однак я наполегливо рекомендую кожному не виходити з дому без крайньої потреби, дбати про свою безпеку, щоб усі ми якомога скоріше повернулися до нормального життя. Піклуйтеся про батьків та сусідів похилого віку — по можливості, купіть їм продукти та товари першої потреби, хай літні люди лишаються вдома", - сказав Ємець.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Читайте також: Ємець закликає український бізнес включитися у боротьбу з коронавірусом

При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.