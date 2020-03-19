З Єгипту в Україну уже повернулись майже 22 тисячі українців — МЗС

З Єгипту в Україну уже повернулись майже 22 тисячі українців.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Facebook.

"Майже 22 тисяч громадян України повернулися з Єгипту. Станом на 21:00 19 березня 19012 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2736 - з Хургади", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом Covid-19, три з них - летальні.

14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За інформацією Оперативного штабу МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу, 19 березня з Єгипту мали, крім інших, повернутися усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади.