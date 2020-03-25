На Вінниччині підтвердили перший випадок Covid-19

На Вінниччині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - у жительки Вінниці, яка спілкувалася з особою, що повернулася з-за кордону.

Про підтверджений випадок заявив на брифінгу голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 14.00 годин 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно», - зазначив очільник області.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин, інфікування коронавірусом підтверджене у мешканки Вінниці середнього віку, яка спілкувалась із особою, що повернулася з Польщі. Жінка звернулася до лікарні зі скаргою на погане самопочуття.

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Зразки матеріалів від трьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.