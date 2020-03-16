МОЗ створило інформаційні ролики та постери для дітей

Міністерство охорони здоров'я України та телеканал ПЛЮС ПЛЮС створили інформаційні ролики та постери для дітей із простими порадами, як убезпечитися від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"МОЗ України та телеканал ПЛЮС ПЛЮС створили інформаційні ролики та постери для наймолодших українців із простими заходами безпеки проти коронавірусу. У відео популярні анімовані персонажі закликають слухатися порад дорослих і самим допомогти їм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відео та постери вже з’явилися в мережі та в ефірі каналу.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

Фото: АА