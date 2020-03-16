Законопроєкт про коронавірус пройшов комітет Ради

Профільний комітет ВР ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому проєкт закону, спрямований на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова Комітету Михайло Радуцький, цей законопроєкт був напрацьований членами міжфракційної робочої групи, створеної за дорученням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За його словами, законопроєктом передбачено:

- спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для попередження та лікування коронавірусу, але з обов’язковим звітуванням у системі Прозоро;

- 100% попередню оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються для запобігання чи боротьби з коронавірусом;

- звільнення від сплати в'їзного мита та ПДВ для лікарських засобів чи товарів медичного призначення, що закуповуються для запобігання чи боротьби з коронавірусом, але з обов’язковим звітуванням у системі Прозоро;

- можливість, в умовах карантину, роботи вдома для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання, за їх згодою, відпустки;

- заборону на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на період карантину та протягом 30 днів після його скасування;

- надання права власникам змінювати режим роботи органів, закладів та підприємств, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням про це населення через вебсайти та інші комунікаційні засоби;

- продовження строків отримання та надання адміністративних послуг;

- заборону на проведення державними органами нагляду та контролю планових заходів у сфері господарської діяльності на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

- встановлення додаткових надбавок у розмірі 150-200% для медичних працівників, які працюють з людьми, які захворіли на Covid-19;

- адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації.

Радуцький зауважив, що робочій групі вдалося знайти компромісні рішення практично по усіх позиціях. Він додав, що остаточний варіант проєкту закону підписали усі представники фракцій і груп, уповноважені на участь у робочій групі.

У відповідь на застереження, щодо можливого використання правоохоронними органами передбачених проєктом закону змін до Кримінального кодексу для політичних репресій, голова Комітету висловив впевненість, що народні депутати, які працювали над даним законопроєктом не дозволять зловживати тими правами, які надає законопроєкт.

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"Ми зараз маємо виклики не тільки для України, а й для всього світу. На щастя, ми маємо більше часу ніж інші країни, щоб підготуватися. І такі жорсткі речі мають сенс. Однак, ми не дозволимо нікому, ні Міністерству внутрішніх справ, ні будь-кому іншому, зловживати нормами цього закону. Я думаю, всі фракції це підтримають", - зауважив Радуцький.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

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На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8.00.