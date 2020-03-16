Штраф до 34 тисяч або арешт - що може загрожувати за порушення умов обсервації

Адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мається на увазі, що людина, яка знає, що в неї коронавірус, яка має довідку лікаря, де встановлений діагноз, і вона перебуває або в самоізоляції (бо не всі з коронавірусом мають бути госпіталізовані, тільки ті, хто у важкому стані, де потрібна реанімація, і знову-таки, це не вигадка України, це в усьому світі так відбувається), або людина з інфекційної лікарні встала й пішла. Вона наражає людей на небезпеку, і тут може бути відповідальність адміністративна або кримінальна, якщо людина попереджена, вона точно є розносником хвороби, вона має знати, що буде небезпека кримінальної відповідальності. Що стосується адміністративної відповідальність - це штрафи які, як підрахували МВС, - це від 17 тис. до 34 тис. грн", - сказав Радуцький.

Він зауважив, що в європейських країнах такі штрафи становлять близько 2000 євро.

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Відповідаючи на уточнення, яка кримінальна відповідальність може загрожувати людині за умисне зараження інших, Радуцький відповів: "Наразі існує 325 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження небезпечних хвороб".

Радуцький додав, що такі пропозиції ще обговорюються.

Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Так, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8:00.