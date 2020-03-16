Медикам, які працюють з хворими на коронавірус, платитимуть до 200% надбавки

Медичні працівники, які працюватимуть над ліквідацією епідемії коронавірусу, будуть отримувати надбавки до заробітної плати в розмірі до 200%.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Погодили десь до 200% буде виплачуватися надбавки медичним працівникам, які працюють з людьми захворілими на коронавірус", - сказав Радуцький.

Читайте також: Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

Читайте також: У Раді ініціюють зупинку транспорту на деякі години

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня о 8:00.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.