Закон про коронавірус у разі ухвалення діятиме три місяці

Законопроєкт для протидії розповсюдженню коронавірусу в разі його ухвалення діятиме три місяці.

Про це повідомляється у Telegram парламентської фракції "Слуга народу". "

"Як повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, документ буде чинним тільки три місяці. Ці зміни є тимчасовими, однак ми повинні ухвалити їх якомога швидше", - сказав він.

У законопроєкті, зокрема, передбачено:

- оперативну закупку товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до одного дня;

- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;

- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;

- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;

- заборону на проведення заходів держнагляду та контролю;

- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;

- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальну відповідальність за умисне зараження людей;

- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;

- зміну статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.

Як повідомляв Укрінформ, запропонований законопроєкт передбачає, що адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тис. до 34 тис. гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8.00.