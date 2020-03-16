Закон про коронавірус у разі ухвалення діятиме три місяці
Про це повідомляється у Telegram парламентської фракції "Слуга народу". "
"Як повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, документ буде чинним тільки три місяці. Ці зміни є тимчасовими, однак ми повинні ухвалити їх якомога швидше", - сказав він.
У законопроєкті, зокрема, передбачено:
- оперативну закупку товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до одного дня;
- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;
- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;
- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;
- заборону на проведення заходів держнагляду та контролю;
- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;
- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальну відповідальність за умисне зараження людей;
- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;
- зміну статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.
Як повідомляв Укрінформ, запропонований законопроєкт передбачає, що адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тис. до 34 тис. гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.
Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.
На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8.00.