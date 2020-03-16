Відомо про сімох інфікованих коронавірусом українців за кордоном — МЗС

За кордоном перебувають сім громадян України, у яких виявили зараження коронавірусом Covid-19

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інфіковано наразі 7 громадян", - відповів він на запитання, скільки українців за кордоном інфіковано коронавірусом.

Також Кулеба зазначив, що на карантині за кордоном зараз перебувають сотні громадян України, зокрема у готелях в Єгипті, є також група українців у Бразилії з судна, на якому виявлено коронавірус.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.