З епіцентрів спалаху коронавірусу евакуювали 170 українців

Так, згідно з даними інфографіки, Україна вже евакуювала 45 українців Китаю, 2-х - з лайнера Grand Princess та 123 - з Італії. Загалом вже евакуйовано 170 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого 2020 року Україна евакуювала 45 українців з міста Ухань (Китайська Народна Республіка) через спалах коронавірусу Covid-19.

12 березня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що двоє українців з круїзного лайнера Grand Princess також вже повернулись додому.

15 березня 2020 року в Україну прибув літак з українцями, які не змогли повернутись з Італії у зв'язку з закриттям Словаччиною своїх кордонів. Наразі вони всі перебувають на карантині в своїх домівках.