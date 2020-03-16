Уже 1791 українець попросив про допомогу в поверненні додому - МЗС

1791 громадянин України за кордоном офіційно звернувся до посольств і консульстві України по допомогу у поверненні додому.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на 9-ту годину у нас офіційно у посольствах у консульствах України зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування”, - сказав міністр.

Кулеба розповів, що МЗС у співпраці з Міністерством інфраструктури і Держприкордонслужбою складають “повну картину”, де хто з українських громадян перебуває, і аналізують, як допомогти їм повернутися в Україну.

“Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти громадянам у цьому скрутному становищі”, - запевнив міністр.

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За його словами, розробляються можливості евакуації українців літаками, також ведуться перемовини з партнерами з інших країн щодо можливості транзиту тощо.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

У світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.