Українцям, які не встигають повернутися з-за кордону, слід зареєструватися онлайн - МЗС

Міністерство закордонних справ радить українцям, які не встигають повернутися з-за кордону до 17 березня, звернутися онлайн до українського консульства в країні перебування і зареєструватися в систему “ДРУГ” з метою формування списків для повернення.

Про це повідомив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Усім, хто з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо) не встигне повернутися в Україну до 0:00 17 березня, Міністерство закордонних справ України рекомендує звернутися до українських консульств і зареєструватися в системі “ДРУГ”, - йдеться у повідомленні.

В Оперативному штабі нагадали, що це спеціальна система, в яку громадяни вносять свої дані і повідомляють МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні. Зазначається, що у період обмежень списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності будуть формуватися, зокрема, і з використанням даних цієї системи.

У МЗС попередили, що іноді через занадто високу кількість користувачів система може "зависати", а гарячі лінії виявляються перевантаженими.

"Ми перепрошуємо за це і просимо вас з розумінням ставитися до цих ситуацій. МЗС докладе всіх зусиль, щоб допомогти тим, хто потребує терміново повернутися в Україну до завершення періоду обмежень. Актуальна інформація буде надаватися на регулярній основі через усі офіційні канали комунікації, а також через закордонні дипломатичні установи", - пообіцяли у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводить тимчасову заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

В Україні станом на ранок 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.