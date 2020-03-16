МЗС підтримує зв'язок з українцями, які опинилися на карантині у Єгипті - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від туристичних поїздок за кордон у звязку з пандемією коронавірусу.

Про це Кулеба сказав на брифінгу, який відбувся в неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є ті, хто все ще агітує людей їхати за кордон, продають путівки на чартери. Я отримав повідомлення, що вчора вилетіла група, якій туристична компанія сказала, що вони чудово відпочинуть за невеликі гроші, усе у них буде добре, а все що відбувається - це блеф. Тому ще раз закликаю громадян не виїжджати зараз у туристичні поїздки. Це суттєво може ускладнити вам життя та наразити вас на серйозні ризики", - зазначив очільник МЗС.

Він розповів, що з українцями, які опинилися у карантині у Єгипті міністерство підтримує зв'язок.

"Сидять у карантині. Тут без вибору. Якщо закрили весь готель, то перебувай там. Але щойно карантин завершиться, ми будемо готові надавати їм необхідну допомогу. Зараз з ними підтримується зв'язок. Поки карантин, ніхто евакуйований бути не може. Станом на зараз не зафіксовано хворих на коронавірус серед громадян на карантині", - розповів Кулеба.

Міністр наголосив, що у дипломатичній службі спостерігається повна мобілізація — у тому числі залучені всі консульства.

"Кілька годин тому з'ясувалося, що застрягла одна з українських збірних у Греції, будемо витягати. Вчора займалися всю ніч, щоб до України доїхали чотири молодіжні збірні з регбі", - додав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, консул у Парижі допоміг українським юнацьким командам з регбі організувати дострокове повернення на Батьківщину зі стажування у французькому місті Бержерак - загалом це 65 дітей та 20 дорослих.

Україна з 16 березня ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян.