МЗС має фонд допомоги українцям, але його ресурси обмежені - Кулеба

МЗС України має фонд фінансової допомоги українцям за кордоном, але його ресурси обмежені і можуть використовуватись лише у дуже складних випадках.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Міністерства закордонних справ є невеликий фонд для допомоги українцям за кордоном, які потрапили в біду. Зараз ми його використовуємо наприклад для громадян, яким треба протриматися до завтра, до евакуації (з Італії до України - ред). Цей фонд дуже обмежений. Я розумію, що виникне велика спокуса свої фінансові проблеми у громадян перекладати на державу: "допомагайте, рятуйте". Тому я щиро прошу не зловживати цим правом", - сказав Кулеба.

Він додав, що кошти фонду можуть використовуватись лише у "суперскладних випадках", коли немає альтернативи.

"Ми будемо відсікати спроби вирішувати свої фінансові проблеми за рахунок держави".

Глава МЗС наголосив, що сподівається на розуміння наших громадян, й уряд робитиме все, щоб допомогти кожному "доброчесному громадянину України".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на 15 березня запланований спеціальний рейс для вивезення українців: "місто Тревізо, Італія. Громадяни, які опинилися в ізольованому стані, тому що знаходяться неподалік від Словенії, не мають можливості виїхати, тому що фактично заблоковані. Ми відправляємо туди спецрейс, таке рішення було ухвалене на засіданні уряду".