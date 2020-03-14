В Україні тимчасово закриють 107 пунктів пропуску - ДПСУ
Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час брифінгу за підсумками засідання уряду 14 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хотів би деталізувати ті положення в розпорядженні Кабміну. З 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу", — сказав Дейнеко.
Він додав, що закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів.
"Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску і можу вас запевнити, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону", - зауважив Дейнеко.
Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.
Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).
Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).
Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.
11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.