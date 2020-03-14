РНБО закликає громадян України повернутися до 17 березня

Рада національної безпеки та оборони звертається до громадян України, які перебувають поза межами країни, з проханням повернутися до 17 березня цього року.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"РНБО звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що 17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

"Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті", - наголошують у РНБО.

У відомстві запевняють, що в разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами.

Окрім того, в РНБО нагадують, що 16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.

"У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Читайте також: Уряд вирішив евакуювати громадян України з Італії

На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.