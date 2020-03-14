Українців, які не встигнуть повернутися до 17 березня, забиратимуть нерегулярні рейси

Кабінет міністрів оприлюднив актуальну інформацію про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, міститься інформація про те, коли Україна закриває кордон для в’їзду іноземних громадян, хто з іноземців зможе в’їхати до України, як швидко громадянам України потрібно повернутися додому.

“16 березня з 00.01 буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на два тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні”, - йдеться у повідомленні.

В’їхати до України з 16 березня зможуть ті іноземні громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Українські громадяни зможуть в’їхати в Україну і після 16 березня. Так, У пунктах перетину кордону проводиться температурний скринінг. Українці, які повертаються з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, за наявності симптомів захворювання проходитимуть обсервацію.

“Окрім того, через три доби припиняється регулярне міжнародне авіасполучення. Тим, хто не встигне за цей час повернутися, рекомендуємо звернутися до найближчих консульств України у країнах перебування. Повернення додому буде можливе окремими нерегулярними рейсами”, - зазначили в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.