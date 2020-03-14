У літаку, що має евакуювати українців зі словенського кордону, є 100 вільних місць — Кулеба

Українці, які “застряглі” на італійсько-словенському кордоні, будуть евакуйовані спецавіарейсом, на літаку є 100 вільних місць. МЗС України пропонує українцям, які, можливо, перебувають у регіоні Північної Італії, вилетіти цим літаком.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство інфраструктури з авіакомпанією відпрацьовує рейс. Але на борту є ще 100 зайвих місць. Тому наші консули вже роблять оголошення в Північній Італії, якщо хтось бажає евакуюватися цим рейсом, він може звертатися і потрапити на цей літак”, - сказав Кулеба.

За його словами, МЗС зараз працює над тим, щоб максимально забезпечити людям комфорт, наскільки це можливо за нинішніх обставин, підготувати до евакуації на батьківщину.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.