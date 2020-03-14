Україна вивозитиме іноземців та повертатиме своїх громадян після закриття кордонів

Україна вивозитиме іноземних громадян та повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу у Кабміні за результатами засідання Уряду 14 березня.

"З 17 числа у нас пасажирські перевезення на виїзд українців за кордон, окрім випадків, які будуть визначатися в окремому порядку, не будуть відбуватися, тому що Україна буде знаходитися в карантині, але вивезення іноземних громадян відбуватиметься. Ця логіка прослідковується у співпраці з іншими країнами. Водночас і регулярні рейси до 17 березня і чартерні після цього, і спецрейси обов'язково будуть здійснюватися для того, щоб повертати українців. Ніхто українських громадян ніде не забуває, не залишає", - сказав він.

Криклій зауважив, що на 15 березня запланований спеціальний рейс для вивезення українців: "місто Тревізо, Італія. Громадяни, які опинилися в ізольованому стані, тому що знаходяться неподалік від Словенії, не мають можливості виїхати, тому що фактично заблоковані. Ми відправляємо туди спецрейс, таке рішення було ухвалене на засіданні уряду".

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

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Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.