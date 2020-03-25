Якщо медикам заважати, кількість жертв коронавірусу може бути катастрофічною — Ємець

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що у роботі міністерства дехто навмисно створює перепони, попри те, що Україна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці МОЗ у Facebook.

"Не дивлячись на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з вірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства, переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю, що якщо нам і надалі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною", - сказав Ємець.

Він зауважив, що в Україні фіксують вогнище спалаху епідемії коронавірусної інфекції, яка стрімко зростає щодня.

"З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус в країну, Європа та Україна не змогли це зробити. Другий - це локалізація катастрофи, що вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції. Третій стовп боротьби - це госпітальний або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати - медична система України до нього не готова, з багатьох причин", - наголосив Ємець.

Ємець зауважив, що спеціалісти контролю за епідемією разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне розповсюдження інфекції.

"На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих дуже важких умовах можуть зменшити смертність від ускладнень даної хвороби", - додав Ємець.

За його словами, багато років поспіль українську медицину руйнували та зруйнували майже вщент.

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Також міністр наполягає на створенні в МОЗ єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу.

"Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу. В поєднанні з іншими службами ми ще можемо знизити кількість жертв, якщо будемо діяти рішуче", - наголосив Ємець.

Він додав, що організовує боротьбу з COVID-19.

"Терапевтичні методи вже не врятують ситуацію, наш пацієнт вся Україна, вже не можливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче... як команда в операційній", - наголошує Ємець.

Міністр резюмував, що прийшов на посаду міністра, щоб провести медичну реформу, і він впевнений, що вся владна вертикаль буде підтримувати його команду.

Нагадаємо: станом на 22.30 25 березня в Україні нарахували вже 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Фото: МОЗ