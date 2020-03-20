ООН допоможе Україні боротися з коронавірусом

Про це в коментарі Укрінформу 20 березня повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Зараз усі зусилля залучені на те, щоби допомогти Україні мінімізувати негативні наслідки від пандемії Covid-19", - підкреслив дипломат.

Кислиця зазначив, що спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України зараз розробляється план допомоги в стримуванні поширення коронавірусу з бюджетом близько $38 млн.

За словами постпреда України при ООН, план сприятиме реалізації одразу кількох завдань.

"По-перше, ми зможемо посилити закупівлі критично важливих медичних препаратів та медичного обладнання. По-друге, ООН надасть свою експертизу щодо створення міжгалузевої системи управління ризиками для більш ефективної координації між центральними органами влади та владою на місцях. По-третє, план дозволить проаналізувати вплив кризи на соціально-економічну ситуацію в Україні", - зауважив Кислиця.

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Він також додав, що паралельно з агенціями ООН опрацьовується додаткова підтримка для східних регіонів.

"Очікуємо, що на додаток до Плану гуманітарного реагування на 2020 р. розміром $162 млн, який був схвалений на початку року, також вдасться залучити близько $20 млн на боротьбу з поширенням Covid-19», - зазначив постійний представник України при ООН.

За офіційними даними, станом на п'ятницю в Україні офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом нової форми.

Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

Крім того, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.

Фото: АА