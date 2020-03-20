Байдужість до карантину та нехтування правилами можуть коштувати життя - Ємець

Медична система України значно слабша за європейські, не допустити найгіршого сценарію можливо за умови дотримання карантину.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець, повідомляє МОЗ.

"Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину", - заявив він.

За словами Ємця, коронавірусна хвороба вже шириться Україною: "Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше".

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Ємець зауважив, що сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", - наголосив міністр.

Він зауважив, що держава оперативно вживає необхідних заходів, задіюються всі ресурси, аби вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн.

"Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас", - сказав Ємець.

Як міністр охорони здоров’я Ємець наполягає: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. "Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань", - зазначив міністр.

За його словами, лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів.

"Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.